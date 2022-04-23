Fransız model yolun sonuna geldi! 0:00 / 0:00

Otomotiv endüstrisinin son yıllarda SUV modellere ağırlık vermesi birçok sedan modeli yolun sonuna getirirken, benzer durum diğer gövde tipine sahip araçlar için de geçerli olabiliyor.

Son olarak, Fransız otomobil üreticisi Citroen'in MPV modeli bantlara veda ederek tarih sahnesinde yerini almaya hazırlanıyor.

Markanın Grand C4 SpaceTourer modelinin bu yıl içinde üretiminin sonlanacağı açıklandı. Öyle ki, Temmuz ayı itibariyle Grand C4 SpaceTourer'in üretimi sona erecek.

C4 Grand SpaceTourer'ın İspanya'nın Vigo kentinde bulunan tesisteki üretiminin, mevcut siparişlerin teslim edilmesinden sonra duracağı kaydedildi.

4.5 MİLYON ADET SATILDI

Citroen'in MPV geçmişi 30 yılı buluyor. Bu süre içerisinde Fransız marka dünya çapında toplam 4.5 milyon adetlik MPV satış rakamına ulaştı.

1994 yılında Evasion modelini tanıtan Citroen, 1998'de Xsara Picasso ve 2022'de C8 modellerini yollara çıkardı.

Markanın son MPV modeli Grand C4 Picasso ise ilk olarak 2006 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.

Otomobilin ilk jenarasyonu, aynı zamanda Ferrari 458'e de imzasını atan İtalyan tasarımcı Donato Coco'nun elinden çıkmıştı. Grand C4 Picasso'nun makyajlı versiyonu ise 2011 yılında tanıtılmıştı.

2013 yılında ikinci jenerasyonu tanıtılan otomobilin, ilerleyen yıllarda C4 SpaceTourer olarak anılır oldu.

SUV MODELLERE YÖNELECEK

Citroen'in bu kararın arkasında, markanın SUV modellere yönelme kararı yatıyor. Fransız marka, tüketicilerin MPV talebini ise hafif ticari modellerinin temelinde geliştirdiği e-Berlingo ve e-Spacetourer ile karşılamaya çalışacak.

Fransız üretici son yıllarda SUV modellere yönelirken, önceden sedan bir otomobil olan C5'i ve bugüne kadar hatchback olarak ürettiği C4'ü crossover gövde tipiyle yenileyerek pazarda farklılaşmıştı.

Gelinen noktada, Citroen'in Avrupa pazarında geleneksel karoser tipine sahip tek bir modeli kaldı. B-segment liginde mücadele eden C3, markanın SUV yada crossovera dönüşmeyen tek modeli konumunda.

Markanın Fransa'daki genel merkezinden yapılan açıklamadaki, "Müşterilerin istekleri geliştiğinden, modernite ifadesi günümüzde diğer karoser tipleri tarafından taşındığından ve mobilite şekil değiştirdiğinden, C4 Grand SpaceTourer boyun eğmek zorunda kaldı" ifadesi de MPV'lerin yerini SUV'lara bıraktığının itirafı olarak yorumlanabilir.

PAZAR LİDERİ DEĞİŞTİ

Citroen'in ana vatanı Fransa'da, yılın ilk çeyreğinde otomobil pazarının yüzde 46'sını SUV modeller oluştururken, MPV satışları ise sıfıra yakın gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Ocak-Mart döneminde Türkiye'de de en çok satılan gövde tipine sahip otomobil grubu SUV oldu. SUV modeller sedanların yıllardır süren liderliğine son vererek pazardan yüzde 41 pay aldı.

Bundan 10 yıl önce ise, SUV modeller sedan ve hatchback otomobillerin ardından en çok satılan üçüncü gövde tipine sahip araçlardı. 2012 yılının Ocak-Mart döneminde SUV'ların pazar payı yüzde 11 seviyesindeydi.

MPV modeller ise 2022'nin ilk 3 ayında toplam 620 adetlik satış rakamına ulaşarak pazardan yüzde 0.5 pay alabildi.