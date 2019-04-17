Adıyaman’da nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlanı çoban köpeklerine parçalatan kişilerin cezası belli oldu.

İHA'nın haberine göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri çoban köpekleriyle çizgili sırtlanı öldürterek işkence eden kişileri tespit etti. Tespit edilen kişilerin ifadelerine başvurulduğu öğrenilirken, cezaları da belli oldu. Köpekleri kışkırtarak çizgili sırtlanın ölümüne neden olan 5 şahsın her birine avcılık belgesi olmadan avlanma süreleri dışında ve koruma altındaki türü öldürtmekten bin 799 TL idari para cezası uygulandı. Ekosistemde meydana gelen tahribattan dolayı 16 bin 26 TL tazminat bedelinin 5 kişiden tanzim edilmesine yönelik işlem yapıldı. İki cezadan kişi başı ödenecek miktar 5 bin 4 TL.

Adıyaman’da hayvanseverleri ayağa kaldıran olayın görüntüleri önceki gün sosyal medyaya düşmüştü. Adıyaman’ın Besni ilçesi Karagüveç köyü Kargalı mevkiinde 5 kişi, uluslararası anlaşma CITES kapsamında ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlanın üzerine köpeklerini salarak öldürtmüş ve içlerinden biri köpeklerin parçaladığı sırtlanın kafasına sopa ile vurmuştu.