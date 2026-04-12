Cizre'de araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak Cizre'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 12.04.2026 - 00:36
Şırnak'ta Emre C. (20) idaresindeki hafif ticari araç, Cizre-İdil karayolunun Düzova köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, kazada araçta bulunan Esmanur A. (22) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
