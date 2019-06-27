Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisleri taşıyan zırhlı araca yapılan saldırıya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, Yafes Mahallesi'nde geçen salı günü akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis özel harekat ve terörle mücadele ekiplerini taşıyan zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik bugün saat 05.00'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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