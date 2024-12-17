ÇKS kayıt yenileme tarihleri: Çiftçi kayıt sistemi ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ÇKS KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÇKS kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınıyor. Çiftçiler, kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet’in Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu ekranı üzerinden yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2025 üretim yılı için ÇKS kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı'nda başladığına işaret edilerek, "ÇKS'de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler. Son başvuru tarihi, 31 Aralık 2024" ifadeleri kullanıldı.

ÇKS KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ