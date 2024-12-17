ÇKS kayıt yenileme tarihleri: Çiftçi kayıt sistemi ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan ÇKS kayıtları yenilemeleri yapılabilir. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, 1 Eylül'de başlayan 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için son aya gelindi. Peki Çiftçi kayıt sistemi ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
ÇKS kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül itibarıyla başladı. ÇKS'de kayıtlı çiftçiler, kayıt yenileme başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. İşte 2025 ÇKS kayıt yenileme ekranı…
2025 ÇKS KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvuruları, 1 Eylül'de başladı ve 31 Aralık'ta sona erecek.
ÇKS KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÇKS kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınıyor. Çiftçiler, kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet’in Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu ekranı üzerinden yapabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, 2025 üretim yılı için ÇKS kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı'nda başladığına işaret edilerek, "ÇKS'de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler. Son başvuru tarihi, 31 Aralık 2024" ifadeleri kullanıldı.
ÇKS NEDİR?
ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.