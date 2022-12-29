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CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2023'te yapılacak ödemeler belli oldu

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince görevlendirilen müdafilere yapılacak ödemelere ilişkin 2023 yılı ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ücretlerde yüzde 122,93 oranında artış yapıldı

CMK gereğince görevlendirilen müdafilerin ücretlerinde artış
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AA

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2023 yılı ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. AA'nın haberine göre; tarife kapsamında, ücretlerde yüzde 122,93 oranında artış yapıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlanan tarifeye göre, CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 1447, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 2 bin 254, asliye ceza mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2 bin 481, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1036, ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 4 bin 451 lira ödenecek.

Ayrıca görevlendirilen müdafi ve vekiller, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin 481, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4 bin 451 ve Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için de 5 bin 11 lira alacak.

Tarife, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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