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ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd'un ölümüne tepkiler devam ediyor.

Olayın yaşandığı Minneapolis'te gösteriler büyürken, olayları takip eden CNN muhabiri Omar Jimenez canlı yayında gözaltına alındı. Jimenez'in ardından prodüktör ve kamera ekibi de gözaltına alınırken, CNN ekibinin ters şekilde kelepçelenmesi dikkat çekti.

CNN ekibinin gözaltına alındığı dakikalarda kamera çalışmaya devam ederken, gözaltı anları canlı olarak yayınlandı.

Görüntülerde Jimenez'in basın mensubu olduğunu açıkça belirttiği ve polisin direktifleri doğrultusunda hareket edeceği görülürken, gözaltı işlemini yapan polisler CNN ekibine gözaltı gerekçesine ilişkin herhangi bir bilgi vermiyor.

Ekibin gözaltına alınmasının ardından açık kalan kameranın bir süre yerden çekim yapmaya devam ettiği görülüyor.