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Haberler Gündem Eğitim Co2 Nedir, Asit mi Baz mı? Co2 Organik mi?
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Co2 nedir, asit mi baz mı? Co2 organik mi?

Kimyasal formülü Co2 olan karbondioksit; herhangi bir renge sahip olmayan ve düşük konsantrasyonlarda kokusuz olan bir gaz olarak öne çıkmaktadır. Evrende en yaygın bulunan moleküller arasında yer alan karbondioksit, ayrıca kolaylıkla sıvılaştırılabilen gazlar arasında gösterilmektedir. Havadan yaklaşık bir buçuk kat daha ağır olması sebebiyle boğucu özellikler de gösteren karbondioksit gazının kimyasal formülü olan Co2 asit mi baz mı? Co2 nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Co2 Nedir, Asit mi Baz mı? Co2 Organik mi?
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Atmosferde sera gazı etkileri göstermesinden hareketle, çevre sağlığı açısından da oldukça önemli bir gaz olan karbondioksit, sanayinin birçok dalında da sıklıkla kullanılmaktadır. Peki, Co2 polar mı apolar mı? Co2 neyin simgesidir? İşte, tüm detaylar…

Co2 Nedir?

Bir karbon ve iki oksijen atomundan meydana gelen Co2 bileşiğinin adı karbondioksittir. Herhangi bir rengi olmayan, kokusuz ve parlama özelliği göstermeyen bir gaz olan karbondioksit, zehirli gazlar arasında yer almamasına rağmen, yüksek konsantrasyonlar altında boğucu bir gaz olarak davranmaktadır.

Evrenin en yaygın molekülleri arasında yer alan karbondioksit, oda sıcaklığı ve normal bir basınç altında havadan yaklaşık olarak bir buçuk kat daha ağır olan bir gazdır. Kaynama noktası -78 santigrat derece olan karbondioksit, kaynama noktasına ulaştığında katı halden direkt olarak gaz haline geçmektedir. Ayrıca karbondioksitin katı haline kuru buz da denilmektedir.

Karbondioksit, fotosentez olarak adlandırılan kimyasal işlemin de önemli bir parçasıdır. İnsanlar ve hayvanların solunum esnasında verdikleri karbondioksit; bitkiler, algler ve siyanobakteriler tarafından emilirler ve bunun yerine atmosfere oksijen salınır.

Düşük konsantrasyonda kokusuz, yüksek konsantrasyonlarda ise keskin bir kokuya sahip olan karbondioksit, havadaki oksijeni çok çabuk tüketebilen bir gaz olması nedeniyle insan sağlığı için tehlikeli olabilmektedir. Bir ortamdaki karbondioksit miktarının artışı baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk hissi, çarpıntı ve ileri safhalarda ise bilinç kaybına neden olabilmektedir. Havadan daha ağır olması sebebiyle zeminde biriken bu gazın çok yüksek konsantrasyonlarda solunmasının ise ölümle sonuçlanması muhtemeldir.

Karbondioksit gazı; sanayiden tıp alanına kadar birçok farklı sektör ve dalda sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle gıda sanayinde üretilen gazlı içeceklerdeki gaz, karbondioksitten kaynaklanmaktadır. Bunun yanında birçok gıdanın asit miktarının düzenlenmesinde, hem saklanmasında hem de bir yerden başka bir yere nakledilmesinde bu gaz kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, yangın söndürme tüplerinin üretilmesinde, yüzme havuzlarının ph derecelerinin dengelenmesinde, metal yüzeylerin temizlenmesinde ve tıp alanında karbondioksit gazı etkin olarak kullanılmaktadır.

Co2 Asit Mi Baz Mı?

Kimya alanında, suda gerçekleşen çözünme esnasında, çözeltiye hidrojen iyonu yükleyen maddelere asit; hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Peki, Co2 asit mi baz mı? Karbondioksit gazının su ile reaksiyona girmesi sonucu ortaya çıkan karbonik asit; adından da anlaşılacağı üzere asidik özellikler taşır ve bu durum da karbondioksitin asit olduğunu göstermektedir.

Co2 Polar Mı Apolar Mı?

Karbondioksitin kimyasal formülü olan Co2, apolardır. Merkezde bulunan karbon atomuna, her iki taraftan oksijen atomlarının çekiliyor olması, karbondioksit gazının apolar olduğunu bize göstermektedir.

Co2 Organik Mi?

Karbondioksit, içinde karbon atomu olmasına rağmen organik bir molekül değildir. Karbondioksitte, karbondan sonra gelen yapı hidrojen değil de oksijen olduğu için; bu gaz inorganik maddelere arasında yer almaktadır.

Co2 Molekül Ağırlığı

Bir molekülü meydana getiren atomların toplam ağırlıklarına molekül ağırlığı adı verilmektedir. Bir karbon ve iki oksijen atomundan meydana gelen karbondioksitin molekül ağırlığı ise 44.009 g/mol olarak ölçülmüştür.

Co2 Özümlemesi

Bir işi sadece kendisi yapan ve başka bir canlıya ihtiyaç duymayan ototrof canlılar; belirli bir enerjiden yararlanarak, havadan aldıkları karbondioksiti özümlerler ve bunun neticesinde de gerekli olan maddeleri üretirler. Bu olaya da karbondioksit özümlemesi adı verilmektedir. Bu işlemde gerekli olan enerjinin güneşten sağlanması ise fotosentez olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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