Coachella Festivali'nde ünlüler geçidi
Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella'ya ünlüler akın etti
Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella, bu yıl, 12-14 Nisan ve 19-21 Nisan tarihlerinde arka arkaya iki hafta şeklinde düzenleniyor.
California'nın Indio şehrinde düzenlenen müzik ve sanat festivalinin iki günü geride kalırken Lana Del Rey, Peso Pluma, rapçi Tyler the Creator, No Doubt gibi isimler sahnede büyük ilgi gördü. Festivalde sahnedeki ünlü isimlere eşlik eden binlerce seyirci arasında ünlü isimler de vardı.
Paris Hilton iki gün üst üste katıldığı festivalde şarkıcı Kesha ve oyuncu Kyle Richards ile bir araya geldi.
Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, festivalin en çok eğlenen isimlerinden oldu.
Amazon'un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos ve sevgilisi Lauren Sanchez, Lana Del Rey'in konserini izledi.
Megan Fox, festival kapsamında düzenlenen özel bir partiye katıldı.
Uzun süredir kameralardan uzak olan Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile birlikte festivalde fotoğraflandı.
Çiçeği burnunda anne Suki Waterhouse, Coachella'nın ilk gününde görüntülendi.
Rapçi Tyga, en yakın arkadaşı Alexander “AE” Edwards ile festivaldeydi.
Oyuncu Amber Rose, iki gün üst üste festivaldeydi.
Şarkıcı Chloe Bailey, metalik kıyafetiyle bakışları üzerinde topladı.
Ödüllü müzisyen Billie Eilish festivalde kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek poz verdi.
Billie Eilish, festivalin ikinci gününde oyuncu Ava Kapri ile birlikte boy gösterdi.