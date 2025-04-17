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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çoban köpeklerinin saldırısında öldü | Son dakika haberleri

        Kayseri'de çoban köpeklerin saldırısında yaşlı adam hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Sarız ilçesinde çoban köpeklerinin saldırdığı Mustafa Özberk, hayatını kaybetti. Olaya tanık olan Kemal Polat, "Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu. En son traktörle üzerlerine sürünce köpekler kaçtı. Baktık ki vefat etmiş. Yetkililerin bu köpekler için önlem alması lazım" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.04.2025 - 18:25 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:25
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        Kayseri'nin Sarız ilçesinde Mustafa Özberk (72), sabah saatlerinde çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

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        DHA'nın haberine göre, çevredekiler çoban köpeklerini uzaklaştırılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Özberk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Özberk'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (Fotoğraf: DHA)

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        İHA'nın haberine göre, olaya tanık olan Kemal Polat, "Uyuyordum, Mustafa amcanın oğlu beni aradı, 'Koş, köpekler babama saldırdı' dedi. Geldiğimde burada yatıyordu. Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu. En son traktörle üzerlerine sürünce köpekler kaçtı. Baktık ki vefat etmiş" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: İHA)

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        (Fotoğraf: İHA)

        #Köpek saldırısı
        #kayseri haberleri
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