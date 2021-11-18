Köpeğin Depresyonda Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Şanlıurfa'da yetiştiriliyor... Değeri dudak uçuklatıyor 0:00 / 0:00

AA

Güçlü ve iri cüsseleriyle "Kurtboğan" olarak da bilinen ve ülke çapındaki yarışmalarda dereceler alan has çoban köpekleri 'Guregh'ler, Şanlıurfa'da yetiştiriliyor.

AA'nın haberine göre Türkiye'de küçükbaş hayvancılığının önemli kentlerinden Şanlıurfa'da, binlerce koyunun bulunduğu sürülerin vazgeçilmezlerinin başında çoban köpekleri geliyor. Çobanların sadık dostu, güçlü ve iri cüsseleriyle bilinen Guregh cinsi köpekler, son yıllarda ülke genelinde düzenlenen festival ve yarışmalarda aldıkları ödüllerle de adından söz ettiriyor.

Bölge halkı tarafından Kurtboğan olarak da adlandırılan bu köpekler, özellikle Karaköprü ve Hilvan, Bozova, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde meraklıları tarafından açılan özel barınaklarda yetiştiriliyor.

30 BİN LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Şanlıurfa Guregh Çoban Köpekleri Dernek Başkanı Yunus Emre Kılıç, bu ırkın korunması için yıllardan beri yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Guregh cinsi köpeklerin çok değerli olduğunu anlatan Kılıç, bu köpeklerin şeceresine göre 10 ila 30 bin lira arasında alıcı bulduğunu belirtti.

Kılıç, küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu bu cinsin ırkını korumak adına dernek kurduklarını, kısa süre önce de ortak çalışma yapabilmek için Harran Üniversitesine başvurduklarını dile getirdi.

Guregh cinsi köpeklere yurt dışından da oldukça ilgi olduğunu ifade eden Kılıç, "Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da bu köpeklere ilgi büyük. Bizimle yurt dışından irtibata geçen çok sayıda kişi, bu köpekleri almak istiyor. Bizlere para teklif ediliyor fakat vermiyoruz. Çünkü bu değere sahip çıkılması gerekiyor. En büyük amacımız bu ırkın korunması ve sürdürülmesi" dedi.

"GUREGH KÖPEKLERİNİ DÜNYAYA TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kılıç, bu cinsin yaşadığı bölge coğrafyasının şartlarına kısa sürede uyum sağladığını, bu nedenle Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinden ciddi talep aldıklarını belirtti.

Boyları 80 ila 100 santimetre arasında değişen köpeklerin iri cüssesine rağmen çok atletik ve pratik hayvanlar olduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu cins köpekler, sürüde çok başarılı hayvanlardır. Özellikle kurtlara ve yaban hayvanlarına karşı sürüyü çok iyi korurlar. Bu köpeklerin ırkının devamı için çalışma yapıyoruz. Bu cinsin korunması için 2 yıl önce çiftlik kurduk. Çiftliğimizde zor şartlarda bulduğumuz Guregh cinsi 20 köpeğimiz bulunuyor. Harran Üniversitemiz bu konuda çalışma başlatmayı planlıyor. Nasıl ki Sivas'ın kangal, Aksaray'ın Malak, Eskişehir'in de akbaş köpekleri varsa bizim de Guregh cinsi köpeğimiz var."

Çobanlık yapan Hüseyin Çakmak da yıllardan beri sürüsünde Guregh cinsi köpeği eksik etmediğini belirterek, sürüsünü güderken en büyük yardımcısının köpeği olduğunu dile getirdi.