Cobh Ramblers - Finn Harps maçı rakamları

İrlanda 1.Lig maçında Cobh Ramblers ile Finn Harps, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Cobh Ramblers 24 puanla 8. sırada, Finn Harps 38 puanla 3. sırada bulunuyor. Cobh Ramblers, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Finn Harps, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 385 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cobh Ramblers kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Finn Harps sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Cobh Ramblers son haftadaki Cabinteely müsabasında 2-0 yenildi.

Finn Harps ise Shelbourne karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Cobh Ramblers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Cobh Ramblers, kendi sahasında 6 gol attı, 16 gol yedi.

Finn Harps, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Finn Harps 13 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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