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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cobra Kai 5. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Cobra Kai oyuncuları kimlerdir?

Karete Kid film serisi serisini devam ettiren sevilen dizi Cobra Kai'nin 5.sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İlk defa Mayıs 2018'de ortaya çıkan dizi, ilk sezonu Youtube Red için hazırlanmış, sonrasında hakları Netflix'e geçmişti. Peki merakla beklenen dizi Cobra Kai ne zaman başlıyor? İşte haberimizin detayları...

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  • Cobra Kai 5. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Cobra Kai oyuncuları kimlerdir?

    Cobra Cai 2018 yılında YouTube Premium tarafndan yayınlanmaya başlanmış 2020'de Netflix platformuna taşınarak izleyicisiyle buluşmaya devam etmişti. Karate Kid'in fenomen isimlerinin 30 yıl sonra yeniden bir araya geldiği dizinin 5. sezonun ne zaman başlayacağı uzun zamandır gündemdeki yerini koruyor. Peki Cobra Kai ekranlara ne zaman geri dönüyor? İşte haberimizin ayrıntıları... 
  • Cobra Kai 5. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Cobra Kai oyuncuları kimlerdir?

    COBRA KAİ KONUSU

    Dizinin konusu, “Karate Kid” filmlerinin devamı niteliğindeki bu dizide, hayatlarını değiştiren turnuvadan onlarca yıl sonra Johnny ile Daniel arasındaki rekabet yeniden kızışıyor. 1984 yılında gerçekleşen All Valley Karate Turnuvası’nda yaşananların otuz yıl sonrası anlatılıyor. İki dövüşçü de yıllar içerisinde olgunlaşmış ve farklı hayatlar sürmüştür. Zor zamanlardan geçen Johnny Lawrence, geçmişteki günlerine geri dönebilmek için dövüş okulu Cobra Kai’yi yeniden açar ve yeni öğrencilerini eğitmeye başlar. Johnny Lawrence ve Daniel LaRusso arasındaki rekabet ise yeniden kızışacaktır.
  • Cobra Kai 5. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Cobra Kai oyuncuları kimlerdir?

    COBRA KAİ OYUNCU KADROSU

    Dizinin oyuncu kadrosunda, Ralph Macchio ve William Zabka’nın yanı sıra Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Nicole Brown ve Jacob Bertrand gibi isimler yer alıyor.

     

    Ralph Macchio – Daniel LaRusso

    William Zabka – Johnny Lawrence

    Xolo Maridueña – Miguel Diaz

    Courtney Henggeler – Amanda LaRusso

    Tanner Buchanan – Robby Keene

    Mary Mouser – Samantha LaRusso

    Jacob Bertrand – Hawk

    Nichole Brown – Aisha

    Gianni Decenzo – Demetri

    Owen Morgan – Bert

    Hannah Kepple – Moon

    Martin Kove – John Kreese

    Cameron Markeles – Frank

    Asher Sheets – Yeni Cobra Kai öğrencisi

    Griffin Santopietro – Anthony

  • COBRA KAİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

    Netflix tarafından dizinin 5. sezon onayı verildi. Bu haber ile dizi severler yayın tarihini merak etmeye başladı. 9 Eylül 2022 tarihinde Netflix platformunda izleyicisiyle buluşacağı açıklandı.

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