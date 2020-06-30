Coca-Cola'dan hediye kampanyası

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Coca-Cola Türkiye, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen günlük hayatın normale dönüşüne katkıda bulunmak, tüketiciye fayda yaratmak ve satış noktalarını desteklemek hedefiyle hayata geçirdiği “Aç Kendini Hayata” projesi kapsamında yeni bir kampanya başlattığını bildirdi.

Şirket, toplam 1.5 milyon kişiye Coca-Cola hediye edeceğini açıkladı. “Bu Coca-Cola Bizden” isimli kampanyaya, Coca-Cola’nın online promosyon platformu “Daha Daha” uygulamasından ulaşılabileceği belirtilirken, “Daha Daha” uygulamasına üye olan ve kod oluşturan ilk 1.5 milyon kişinin, Coca-Cola Orijinal Tat 200 ml kutu, Coca-Cola Şekersiz 200 ml kutu ürünlerinden birini seçili satış noktalarından ücretsiz olarak temin edebilecekleri kaydedildi.

Temmuz ayı itibariyle kampanyaya katılacak, seçili restoran ve satış kanallarında, 330 ml Coca-Cola’nın hediye olarak sunulmaya başlanacağı verilen bilgiler arasında.

Kampanyaya “Daha Daha” mobil uygulaması veya www.dahadaha.com üzerinden üye olunarak katılım sağlanabileceği belirtilirken, “Daha Daha” üzerinden aldığı QR kodunu, kampanyaya katılmayı kabul eden satış noktalarına ileten katılımcıların Coca-Cola'dan oluşan hediyeleri teslim alabilecekleri bilgisi verildi.