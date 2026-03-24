Coca-Cola temettü ödemesi yapacak! Coca-Cola ne zaman ve ne kadar temettü verecek?
Coca-Cola İçecek'in temettü dağıtımına ilişkin KAP bildirimi yatırımcıların gündemine girdi. Şirketin hisse başına ödeyeceği kâr payı tutarı ve ödeme takvimine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Coca Cola ne zaman ve ne kadar temettü verecek?
Giriş: 24.03.2026 - 15:25
Coca-Cola İçecek’in 2025 yılı kârından dağıtmayı planladığı temettüye ilişkin detaylar belli oldu. KAP’a yapılan bildirimle birlikte hisse başına ödenecek tutar ve ödeme takvimi yatırımcıların gündemine geldi. CCOLA temettü kararı açıklandı mı, ne kadar ödeme yapılacak?
COCA-COLA TEMETTÜ NE KADAR VE TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Coca-Cola, hisse fiyatına 1,2155 TL temettü ödemesi yapacak. Temettüler 12 Mayıs 2026 tarihinde hesaba geçecek.
KİMLER TEMETTÜ ALABİLECEK?
11 Mayıs 2026 tarihinde, borsa kapanışına kadar Coca-Cola'dan hisse alan tüm yatırımcılar temettü alabilecek.
Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
