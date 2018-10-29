Alınan kötü sonuçlara rağmen, takıma sahip çıkan Fenerbahçe taraftarının sabrı Ankaragücü mağlubiyeti ile taştı. Sarı-lacivertli futbolseverler, teknik direktör Phillip Cocu’yu ilk kez istifaya çağırırken “Ersun Yanal” diye tezahürat yaptı. Fenerbahçe yönetimi ise bu çağrıya kulak vererek, karşılaşmanın hemen ardından, Hollandalı teknik adamın görevine son verildiğini açıkladı.
Söz konusu açıklama sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapıldı. Stadı terk etmeyen Fenerbahçeli taraftarlar, Cocu’nun gönderildiğini öğrenince, büyük bir sevinç yaşayarak bir kez daha, “Ersun Yanal” diye tempo tuttu. Başkan Ali Koç, soyunma odasında Cocu’ya görevden alındığı haberini üç dakikalık kısa bir konuşma ile bildirdi. Fenerbahçe’de 16 yıl sonra sezon ortasında teknik direktör değişikliği yaşandı.
3. GOLDE BİLETİ KESİLDİ
Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken Ankaragücü, El Kabir'in ayağından 3. golü buldu ve bu golün ardından Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Comolli'ye, Cocu'nun görevden alındığını söyledi. Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı.
Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Cocu’nun kovulduğu Ankaragücü maçı sonrası Hollandalı hocaya yüklendi. Kötü gidişattaki en büyük sorumlunun Cocu olduğunu söyleyen Özsoy “Bu işin gitmeyeceğini anladık. Oyuncuların da kendisine çeki düzen vermesi lazım” dedi.
AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU
Cocu'nun Fenerbahçe’deki görevine son verilmesi Avrupa basınında da geniş yer buldu. Fransız Alman, İngiliz ve Hollanda basını Cocu’nun gönderilmesini flaş haber olarak okuyucularına aktardı. Cocu’nun ülkesi Hollanda’da “Cocu için yolun sonu. İstanbul macerası kötü bitti” başlıkları atldı.
TAZMİNAT NE KADAR?
Fenerbahçe, sözleşmesi feshedilen Phillip Cocu’ya, 2019 yılının eylül ayına kadar maaşının karşılığı olan 2 milyon 50 bin Euro ödeyecek. Hollandalı çalıştırıcı ayrıca, hak edilmiş tüm bonuslarını da alacak.
TARİHİN EN KÖTÜ HOCASI
Hollandalı çalıştırıcı Fenerbahçe’ye tarihinin en kötü sezonunu yaşatarak tarihe geçti. Ligde 10. hafta geride kalırken, sarı-lacivertiler 15. sıradan kurtulamadı.
Cocu yönetiminde evinde çıktığı 5 maçta Fenerbahçe sadece 1 kez kazanabildi. Ligde 5. kez kaybeden sarı-lacivertliler, evinde de 2. mağlubiyetini aldı. Genel tabloda da 15. resmi maçına çıkan Cocu’nun takımı toplamda 7. kez kaybetti.
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