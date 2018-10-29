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Söz konusu açıklama sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapıldı. Stadı terk etmeyen Fenerbahçeli taraftarlar, Cocu’nun gönderildiğini öğrenince, büyük bir sevinç yaşayarak bir kez daha, “Ersun Yanal” diye tempo tuttu. Başkan Ali Koç, soyunma odasında Cocu’ya görevden alındığı haberini üç dakikalık kısa bir konuşma ile bildirdi. Fenerbahçe’de 16 yıl sonra sezon ortasında teknik direktör değişikliği yaşandı.