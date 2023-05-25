Çocuğu örgüte gönderme iddiasına istenen ceza belli oldu

AA

Diyarbakır'da geçen yıl 17 yaşındaki çocuğu terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan sanıklar Mehmet Emin F, Orhan T. ve Bahattin B. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, çocuğun annesi Y.Ç.'nin, 2 Haziran 2022'de oğlu M.M.Ç.'nin terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırıldığı yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi. Anne Y.Ç., iddianamedeki ifadesinde şunları anlattı:

"OĞLUNUZ ÖRGÜTE KATILMIŞ, SAKIN POLİSE GİTMEYİN"

"Oğlum 10. sınıf öğrencisi. Gittiği gün cüzdanını ve telefonunu evde bıraktı. Eşim WhatsApp üzerinden tanımadığımız bir kişi tarafından aranarak, 'Oğlunuz örgüte katılmış. Haberiniz olsun. Sakın polise gitmeyin' şeklinde bilgi verildi. Bunu duyunca bayıldım. Oğlumun terör örgütü PKK/KCK'ya katılımını sağladığını düşündüğümüz mahalleden Mehmet Emin F. ve bunun dışında kişi veya kişilerden davacı ve şikayetçiyim."

"BU 3 KİŞİ ÇOCUKLARI KAÇIRIP, DAĞA GÖTÜRÜRLER" İHBARI

İddianamede, 16 Haziran 2022'de Mehmet Emin F.'nin gözaltına alındığı belirtilerek, bu sırada güvenlik güçlerine "Mehmet Emin F.'yi polisler gece 02.00 sıralarında 'terör' suçundan gözaltına aldı. Taksici Bahattin B. ve taksicinin arkadaşı Orhan T., mahalleden Mehmet Emin F.'nin komşusudur. Bu 3 kişi mahallede bulunan küçük çocukları kaçırıp, terör örgütü PKK'ya katılım yapmaları için dağa götürürler" şeklinde ihbarda bulunulduğu kaydedildi.

TİCARİ TAKSİNİN HAREKETLERİ İNCELENDİ

Bahattin B. ve Orhan T.'nin de 18 Haziran 2022'de gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, ihbarda belirtilen kişiye ait ticari taksinin Plaka Tanıma Sistemi ve Kartlı Geçiş Sistemi hareketlerinin incelendiği bildirildi. İddianamede, çevredeki kameralardan da M.M.Ç.'nin merkez Bağlar ilçesindeki evinden çıktığı ve söz konusu taksiye bindiği, taksinin de Mardin'in Nusaybin ilçesine gittikten sonra Diyarbakır'a tekrar döndüğünün tespit edildiği kaydedildi.

TAKSİDE BAŞKA KAYIP KİŞİLERE AİT PARMAK İZLERİ

Tutuklu sanıklar Mehmet Emin F, Orhan T. ve Bahattin B'nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 2006 doğumlu M.M.Ç'yi terör örgütü PKK/KCK'ya katılması için ikna ettiği belirtilen iddianamede, taksici Bahattin B'nin yer gösterdiği ve sanık Orhan T. ile daha önce de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 18 yaşından küçük 2 kız çocuğunu taksiye alarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine bıraktıkları yönünde beyanda bulunduğuna yer verildi.

"KASITLI VE SİSTEMLİ BİR PROGRAM OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Söz konusu takside yapılan incelemede elde edilen parmak izlerinin başka kayıp kişilere ait olduğunun tespit edildiği bildirilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüpheliler özellikle fiziksel ve zihinsel gelişimleri itibarıyla endoktrinasyon (aşılama) yöntemlerine karşı savunmasız yaşı küçük çocukları tercih etmiş, bu çocukları manipüle ederek PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne katılımlarını organize etmişlerdir.

Terör örgütünce istismar edilen çok sayıda çocuğun terör örgütü tarafından silahlı olarak kullanıldığı bilinmekle birlikte yakalanan örgüt mensubu çocuklarla da ilgili de adli süreç yürütülmektedir. Özellikle çocuk yaşta adli işlem gören çocukların yaşı büyük diğer kişilere göre daha çabuk radikalleştikleri ve bu çocukların küçük yaşta adli işlem gördükten sonra tekrar topluma kazandırılmasının zorluğu karşısında terör örgütünün çocuk kişileri tercihlerinin kasıtlı ve sistemli bir program olduğu anlaşılmıştır.

Bu bağlamda somut olayda şüpheliler için, eylemleri sıradan örgüt faaliyetinden öte meydana gelen zarar, toplum nezdindeki tehlikenin ağırlığı, şüphelilerin amacı göz önüne alınarak temel ceza tayinine gidilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Şüphelilerin tümüne eylemlerindeki çeşitlilik ve yoğunluk göz önüne alınarak 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanması yöneltilmiştir."