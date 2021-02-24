Konuşurken korona işte böyle yayılıyor!

Akılalmaz tehdit! "Çocuğumu öldürürüm!" 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da, dün akşam Antalya-Manavgat D-400 karayolunda bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Mehmet Beşir A.'nın kullandığı otomobil ile Side istikametinden Çakalderesi istikametine gitmekte olan Hüseyin B.'nin kullandığı ticari araç çarpıştı.

KİMSENİN BURNU KANAMADI

İHA'da yer alan habere göre araçlarda büyük hasar meydana gelirken, kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kazanın ardından otomobilden 2 erkek, 1 kadın ve 3 çocuk inerken, bir çift diğer aracın sürücüsü Hüseyin B.'ye saldırdı. E.D. ve S.D. adlı karı koca, olay yerine gelen basın mensuplarına da tehditler savurdu.

"BAK BU ÇOCUĞU ÖLDÜRÜRÜM"

Basın mensuplarına çekim yapmamalarını söyleyen S.D., “Şu kameramana söyle çekmesin. Bak bu çocuğu öldürürüm. Kendimi öldürürüm“ diyerek tehdit etti. Ellerine ne geçtiyse gazetecilerin üzerine fırlatan çift, hakaretler savurdu.

"ÇOCUĞU YERE YATARIM" DEDİ

Kucağındaki küçük çocuğu eliyle başının üzerine kaldıran kadın, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini, kendilerinin hiçbir suçlarının olmadığını, aracı yaptıracak paralarının olmadığını belirterek, güvenlik güçlerini ve basın mensuplarını çocuğu yere atmakla tehdit etti.

"YARALANDIM" DEYİP HASTANEYE GİTTİ

E.D. ve S.D. jandarma ve trafik ekipleri tarafından sakinleştirilemeyince olay yerine gelen takviye ekipler zanlıları jandarma aracına aldı. İlk başta olay yerine gelen sağlık ekiplerine bir şeyleri olmadığını söyleyen E.D., yaşananların ardından kazada yaralandığını belirterek ambulansa bindi. E.D. ile birlikte oğlu olduğunu söylediği 10 yaşındaki erkek çocuk da ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.