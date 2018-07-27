Emre Altuğ, yeni sinema projesi “Müsadenizle Büyükler”in çekimleri için Sarıyer'de kamera karşısına geçti. Filmde bir sitede çalışan güvenlik görevlisini canlandıracak ünlü sanatçı, önceki gün ormanda çekilen sahnelerin birinde filmde rol Enes Göçmen adındaki küçük çocuğun ayak bileğinin burkulmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Kısa sürede Enes'in yardımına koşan Altuğ yürümekte güçlük çeken Enes'i omzuna alarak yaklaşık 1 km uzaklıktaki karavana kadar taşıdı. Daha sonra hastaneye götürülen Enes Göçmen'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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