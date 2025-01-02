Çocuğundan anahtarı alıp eve girdi! Karısını 5 yerinden bıçakladı
Kadına şiddet bitmek bilmiyor. Samsun'da yaşayan Muradiye Ordulu, boşanma aşamasındaki kocası Birol Ordulu tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Çocuğundan anahtarı alarak eve girdiği öğrenilen caninin yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırıya uğrayan kadının ağır yaralandığı öğrenildi
Korkunç olay Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 45 yaşındaki Birol Ordulu, çocuğundan evin anahtarlarını alarak boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Muradiye Ordulu'nun evine gitti.
5 YERİNDEN BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, geldiğinde eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakladı.
Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Muradiye Ordulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.