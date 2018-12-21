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Adana'da alışveriş yapması için pastaneye gönderdiği oğlunu ısırdığı gerekçesiyle 2 sokak köpeğinden 1'ini pompalı tüfekle öldürüp, diğerini yaralayan Tuncay K. (42) tutuklandı.
Korkun olay, 15 Aralık'ta Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi´nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Tuncay K., oğlu M.C.K.'yi alışveriş yapması için pastaneye gönderdi. Bir süre M.C.K. ağlayarak, büyük korku yaşamış halde eve döndü. Tuncay K., daha sonra sakinleştirdiği çocuğunun köpekler tarafından kovalandığını öğrendi.
POMPALIYLA VURDU
Evden bulundurma ruhsatlı pompalı av tüfeğini alan Tuncay K., Kurttepe Parkı'na giderek burada bulunan köpeklere ateş açtı. Köpeklerden biri telef olurken, diğer köpek ise ayaklarından yaralandı. Silah sesleri duyan vatandaşlar ise Tuncay K.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Tuncay K., öfkeli kişilere elindeki pompalı tüfeği gösteri. Onlar da korkup, kaçtı.
Yaralı köpek ise veterinere götürülerek tedaviye alındı.
POLİS GÖZALTINA ALDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Parkın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Tuncay K. olduğunu saptadı. Evinde gözaltına alınan Tuncay K., sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Sabıkası bulunmayan Tuncay K., 'mala zarar verme ve silahlı tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.
'OĞLUMA SALDIRDI'
Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne sevk götürülen Tuncay K., gazetecilere, "Köpekler oğlumu ısırdı. Yetkililere defalarca telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını çekip yolladım. 10-15 kadar sahipsiz köpek var, hiçbir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım" dedi. Adliyede sevk edilen Tuncay K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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