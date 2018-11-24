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Çocuğunun gözleri önünde öldürülen annenin ilk duruşması görüldü

İzmir'in Tire ilçesinde, 28 yaşındaki Müzeyyen Laçin'in geçen mart ayında 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde evinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, katil zanlısı tutuklu Mehmet Bayram, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

24.11.2018 - 11:20 | Güncelleme: DHA

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Bayram ile taraf avukatları ve Laçin'in ailesi katıldı. Mahkeme başkanı davaya müdahil olmak isteyen İzmir Barosu'nun talebini ise reddetti. Tutuklu sanık Mehmet Bayram savunmasında, cinayetin bir anlık kıskançlık sonucu meydana geldiğini savunarak, şunları söyledi:

"Bana sık sık bazı yalanlar söylüyordu. Ben Tahsin Demir'in yanına gitmesini asla istemiyordum. Kavgamız da bu yüzden bir anlık gelişti. Akşam oldu, Tahsin Demir'in dükkanının alt sokağında buluşup eve doğru giderken ben bugün çok gezdim. Sen istersen rakı al dedi. Bende gidip tekel bayiinden 35'lik rakı aldım. Sonra birlikte eve gittik. Masayı kurduk. İçmeye başladım. Biraz alkol almıştım, saat 21.00 sıralarıydı. Müzeyyen'le gündüz telefonda konuştuğumuzda bana Tahsin Demir'in ailesiyle birlikte Torbalı'ya gideceğiz demişti. Konuştuğumuzda hiçbir yere gitmedik dedi. Ben bu arada rakının hepsini içmiştim. Tartışmaya başlamıştık. Tartışma yine Tahsin Demir meselesiydi. Ben kendisine sen bu adamla birlikte oldun mu? diye sorduğumda bu bana bağırıp çağırmaya başladı. Erkekliğime laf etti. Hakaretler etti. Bende gururuma yediremedim. Olaydan daha önce abimin otomobilinde silahlı saldırı oldu. Ben de vardım araçta. Hasımlarımız vardı. Kendimi korumak için bir yıl önce, İzmir'den tanımadığım birinden kurusıkıdan çevirme silah aldım. Üzerimde taşıyordum. O akşam oturma odasında, alkol aldığım yerde, ayaktaydım. Müzeyyen Laçin ise kapının yanında arkası bana dönüktü. Aramızda bir metre mesafe vardı. Hedef gözetmeksizin havaya ateş ettim. İki el silahın patladığını hatırlıyorum ve Müzeyyen'in yere düştüğünü gördüm. O sırada şoka girdim. Neresinden yaralandığını bile bilmiyorum. Ama onu öldürdüğüm için çok pişmanım, olayın sonucunun böyle bitmesini asla istemezdim. Sonra oradan ayrıldım."

Mahkeme başkanının, "Silahı nereden buldun?" sorusuna ise Mehmet Bayram, hasımları olduğunu öne sürerek, bu nedenle kurusıkıdan bozma silahı 1 yıl önce aldığını söyledi.
Mahkeme, tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmayı 22 Ocak 2019'a erteledi.

İZMİR BAROSU BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin son bulmasını istediklerini belirterek, "Bu dosyada dahil olmak, burada kadınların haklarını savunmak için kadına karşı, şiddetin ve cinayetlerin son bulacağı bir duruşu ortaya koymak için geldik. Mahkeme başkanı katılma talebimizi reddetti. Ama bizim bu konudaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

ANNE VE BABA KONUŞTU

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan baba Kenan Laçin ise şunları söyledi:
"Adalet yerini bulsun. Sonuna kadar arkasındayız. Olayla ilgili ne diyeyim hepsi mahkemede okundu. Sonuna kadar arkasındayım ve davacıyım."

Anne Adalet Laçin de, "Kadın cinayetleri son bulsun. Gerekli cezaların artırılmasını istiyorum. Devletimizden. Ceza olarak ağırlaştırılmış müebbet bekliyorum. Başka türlü acımı hafifletemezler. Üç tane çocuğum benim öksüz kaldı. Kendim rahatsızım ve kanser hastasıyım. O üç çocuğa bu psikolojiyle bakıyorum" diye konuştu.


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