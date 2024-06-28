Çocuk filmleri festivali Van'da

Bu yıl, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı şehirlerde düzenlenen festivalde gerçekleştirilen film gösterimleri ve atölyeler ile bu kez Van'daki minik sinemaseverlerin kültür ve sanatla buluşması amaçlanıyor.

Çocukların sanatsal üretimle iç içe olmalarına, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine öncülük eden Çocuk Filmleri Festivali’nin 20’ncisi, Şanlıurfa’dan sonra 29 Haziran’da Van’daki minik sinemaseverlerle buluşacak. 3 Temmuz’a kadar sürecek olan festival, çocuklara sinema kültürünü kazandırarak onları evrensel kültürün bir parçası olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

REKLAM 20. ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ’NİN VAN PROGRAMI BELLİ OLDU Festival, kültür-sanat dolu etkinliklerle 29 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Festivalin ilk gününde saat 11.00’de “Karlar Kraliçesi ve Prenses” filminin gösterimi gerçekleşecek. Saat 13.00’de ise Dijital İçerik Üreticisi Berk Keklik (Uberkuloz) “Oyunculuk Atölyesi”ni düzenleyecek. Saat 14.00’de “Harika Kanatlar: Maksimum Hız” filminin gösterimi olacak. Aynı gün yine saat 14.00’de A90 Pictures CEO’su Mengü Atasağun, “Film Yapım Atölyesi”ni gerçekleştirecek. Festivalin ilk günkü programı saat 17.00’de “Kardeş Takımı” filminin gösterimiyle noktalanacak.

Festival, 30 Haziran Pazar günü birbirinden keyifli etkinliklerle devam edecek. İkinci günün ilk etkinliği 11.00’de “Ejderham ve Ben” filminin gösterimi olacak. Saat 12.00’de Tiyatro Eğitmeni Burhan Gün, “Yaratıcı Drama Atölyesi”, saat 13.00’te ise Oyuncu ve Senarist Etem Caner Karaüç “Yazarlık Atölyesi” düzenleyecek. Saat 14.00’te de Çizgi Kukla Tiyatrosu “Yaramaz Kediler” oyunu sergilenecek. Festivalde ikinci gün saat 14.00’te “Cesur İtfaiyeci” ve saat 17.00’de “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör” filmlerinin gösterimiyle devam edecek.

Festival’de 1 Temmuz Pazartesi günü de çocuklar kültür ve sanat dolu etkinliklerle buluşacak. Saat 11.00’de “Cesur Balina Katak” filminin gösterimiyle başlayacak etkinlikler, saat 13.00’te Dijital İçerik Üreticisi Cem Başak “Film Okuma Atölyesi”, Oyuncu Bekir Erdem Öz ise saat 14.00’te “Drama Atölyesi” ve saat 14.00’te “Harika Kanatlar: Maksimum Hız” ile saat 17.00’de “Kardeş Takımı” filmleri gösterimleri ile devam edecek. Festivalin dördüncü gün etkinlikleri 2 Temmuz Salı günü saat 11.00’de “Benim Tatlı Diş Perim” filminin gösterimi ile başlayacak. Saat 13.00’de Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fatma Yılmaz “Dans Atölyesi”, Yönetmen Gizem İbak ise saat 14.00’te “Yönetmenlik Atölyesi” düzenleyecek. Saat 14.00’de ise “Süper Ajan Bernard: Görev Mars” ve saat 17.00’de “Çocuk Kalbi” filmleri minik sinemaseverlerle buluşacak.