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        Haberler Bilgi Ekonomi Çocuk yardımı ne kadar oldu 2025? 1, 2 ve 3. çocuk için aylık ne kadar ödeme yapılıyor, doğum yardımı başvurusu nereden yapılır?

        Çocuk yardımı ne kadar oldu? 1, 2 ve 3. çocuk için aylık ne kadar ödeme yapılıyor?

        2025'in 'aile yılı' olarak kabul edilmesinin ardından çocuk yardım ödemelerinde artışa gidildi. Çocuk başına ödenecek miktar değişirken, anne babaların yerine getirmesi gereken şartlar da netleşti. Peki, çocuk yardımı ne kadar oldu, şartları nelerdir ve nasıl başvurulur? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 14:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:59
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        Anne babaları yakından ilgilendiren çocuk yardımı araştırılıyor. 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen doğumlarda geçerli olacak aylık destek ödemesi her çocuk başına değişiyor. Aile Yılı kapsamında ödemelerin yeniden belirlendiği destek için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Peki 2025 çocuk yardımı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

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        2025 DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. 2025 doğum yardımı miktarı şöyle;

        Yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımı 5 bin lira,

        2. çocuk için her ay 1500 lira,

        3. ve sonraki çocuklar için 5 bin lira.

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        DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER ALABİLİR?

        Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

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        DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

        Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

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