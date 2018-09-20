Çocuklar Duymasın 49. bölümüyle 19 Eylül akşamı ekrana geldi. Kız isteme telaşının damgasını vurduğu 49. bölümün ardından izleyiciler Çocuklar Duymasın 50. bölüm fragmanını aramaya başladı. Peki; Çocuklar Duymasın 49. bölümde neler yaşandı? ve Çocuklar Duymasın 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 49. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Havuç’un yeni bir işi olduğunu öğrenen Rıza, Haluk ve Meltem’e artık Simay’ı istemeye gelebileceklerini söyler. Haluk ve Meltem, Karadenizli aileye kız istemeye gitmek için hazırlıklara başlar. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Haluk ve Meltem istemeye çekirdek aile gideceklerini zannederken, çevrelerindeki herkes istemeye gelmek için hazırlık yapmaktadır.

Öte yandan Vedat Milor’un başlattığı “ Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?” tartışması başta Haluk ve Meltem olmak üzere herkesi ikiye ayırır. Menemen tartışması büyürken, birbirinden komik anlar yaşanır

ÇOCUKLAR DUYMASIN 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuklar Duymasın 49. bölümün ardından diziniz izleyicileri 50. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Peki; Çocuklar Duymasın 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim Çocuklar Duymasın 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanmasının ardından 50. bölümle ilgili ipuçlarına ulaşılabilecek.

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