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Çocuklar Duymasın 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 51. bölümde yaşananlar

Çocuklar Duymasın 51. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Kahkaha ve eğlencenin hakim olduğu 51. bölümün hemen ardından gözler 52. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki; Çocuklar Duymasın 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

04.10.2018 - 01:29 | Güncelleme:

Çocuklar Duymasın son bölümü ile geçtiğimiz akşam yani 3 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmadığı 52. bölümün ardından, Çocuklar Duymasın 52. bölüm fragmanı en çok araştırılanlar arasına girdi. Peki; Çocuklar Duymasın 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 51. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Taş Fırın Haluk, kız isteme töreninde fotoğrafı kimin paylaştığını en sonunda bulur. Karadenizli aile ile özür dilemesi için suçluyu buluşturur. Ancak ortalık daha da karışacaktır. Öte yandan Meltem uzun ve mutlu yaşamanın sırları üzerine bir kitap okumaya başlar. Meltem yaşam biçimlerini değiştirmek için önemli kararlar alır. Meltem’in bu kararlarından sonra hem Haluk’un hem de Karadenizli ailenin hayatı alt üst olur.

Öte yandan Meltem, Sultan Hanım'ın sürekli kendisini taklit etmesinden çok rahatsızdır. Bu durumu normal karşılayan Haluk, Rıza Bey de kendisini taklit etmeye başlayınca küplere biner. Tüm bunlar yaşanırken şüpheli bir adam, Haluk ve Meltem’i gizlice takip etmeye başlar. Haluk ve Meltem’in yakın çevresini de takibe alan bu adamın kim olduğu büyük merak konusudur. Şüpheli adam gizli gizli Haluk ve Meltem’in evine, Haluk’un iş yerine gider. Çetinoğlu ailesinin etrafındaki bu tehlike nedir, şüpheli adam kimdir? Gözler 52. bölümde.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuklar Duymasın izleyicileri Meltem'in arkasına takılan ismin kim olduğunu merak ediyor. Soruların cevabı ise önümüzdeki bölümlere kaldı. Peki; bir sonraki bölüm olan 52. bölümün fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Çocuklar Duymasın 52. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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