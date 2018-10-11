Çocuklar Duymasın izleyicileri, son bölümün ardından önümüzdeki hafta yaşanacakları araştırmaya başladı. Peki; 53. bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Çocuklar Duymasın 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 52. BÖLÜM ÖZETİ

Taş Fırın Haluk, ailesinin etrafındaki tehlikeyi fark eder ve şüpheli adamı köşeye sıkıştırır. Günlerce Haluk’un, Meltem’in, Zeynep’in, Havuç’un ve Emine’nin peşinde olan şüpheli adamın gerçek kimliği ortaya çıkar. Şüpheli adam kimdir ve Çetinoğlu ailesinden ne istemektedir, büyük merak konusudur.

Öte yandan Tuna yeni bir reklam filmi üzerinde çalışmaya başlar. Çok değerli bir tek taş yüzük için reklam kampanyası hazırlaması gerekmektedir. Herkes Tuna’nın reklam kampanyası için Haluk ve Meltem’in evinde bir araya gelir ve hep birlikte düşünmeye başlarlar. Ancak yaşanan bir karışıklık sonucunda yüzük ortadan kaybolur.Tuna’nın başı fena halde derttedir. Yüzük nerededir?

Havuç yeni işiyle ilgili çok mutludur. Ancak hacklenmenin şokunu üstünden tam atmışken yepyeni ve daha büyük bir sorunla baş başa kalır. Havuç’u çok kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Çocuklar Duymasın son bölümün ardından gözler son bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki; Çocuklar Duymasın 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Çocuklar Duymasın 53. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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