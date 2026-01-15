Çocuklar yarıyıl tatilinde sanatla buluşuyor

İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde çocuklara sanat dolu bir program hazırladı. 7–10 yaş arası çocuklar, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumluyor ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına katılıyor.

Yarıyıl Sanat Okulu’nda; Benim Manzaram, Duvarların Resmi, Hazır Nesne ile Heykel, İmgelerle Otoportreler, Kentin Kolajları, Lekeler ve Çizgiler, Lirik mi Geometrik mi, Soyut ve Soyutlama, Mikro Formlarla Sanat ve Modern Figüratif Resim adlı 10 farklı atölye yer alıyor. Müzenin koleksiyon sergisinde yer alan sanat çalışmalarının incelenmesiyle başlayan atölyelerde sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, sanat çalışmaları üreterek programı tamamlıyor.

Katılım Belgesi

Yarıyıl Sanat Okulu’nda yer alan her bir atölye, sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, on farklı atölyenin en az beşine katılan çocuklara Yarıyıl Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor.

SABAH ATÖLYELERİ

Mikro Formlarla Sanat

19 ve 26 Ocak 2026 | Pazartesi, 10.30–12.30

Gözle göremediğimiz canlıların mikroskobik görüntüleri, bilimi olduğu kadar sanatı da ilgilendiriyor. Farklı biyolojik formların mikro kamera ile çekilen görüntülerinin ekrana yansıtılarak incelendiği atölye çalışmasında çocuklar, gözlemledikleri formlardan yola çıkarak resimler hazırlıyor. Doğal formları hatırlatan dokularla frotaj tekniğini deneyimleyerek programı tamamlıyor.

Duvarların Resmi

20 ve 27 Ocak 2026 | Salı, 10.30–12.30

Çocukları geçmişten bugüne sanatçıların yaşadıkları ya da gezip gördükleri yerleri nasıl resimlediklerini keşfetmeye davet eden atölyede müze koleksiyonundan yapıtları yorumlayan çocuklar, atölye uygulamasında kâğıtları buruşturarak, yırtarak ve katlayarak çağdaş sanat çalışmalarından ilhamla şehir duvarlarını anlatan kolaj resimler yapıyor.

Kentin Kolajları

21 ve 28 Ocak 2026 | Çarşamba, 10.30–12.30

Şehrin tarihi ve kültürel özelliklerini sanat aracılığıyla düşünmeye davet eden kent kavramına odaklanan atölyede çocuklar, müze koleksiyonundaki yapıtlardan ilham aldıktan sonra foto blok malzeme ile katmanlar oluşturarak hazırladıkları üç boyutlu kent resimlerini stilize çizimler ekleyerek tamamlanıyor.

Lekeler ve Çizgiler

22 ve 29 Ocak 2026 | Perşembe, 10.30–12.30

Çizgi, leke ve doku gibi sanatın temel kavramlarına odaklanan atölye, çocukları soyut resimlerin dünyasına çağırıyor. Sanat tarihinden örnek yapıtların yorumlanmasıyla başlayan atölye, çocukların sulu boya tekniğiyle oluşturduğu doğaçlama lekeler ve farklı karakterlere sahip çizgilerle tasarladıkları desen çalışmalarıyla tamamlanıyor.

İmgelerle Otoportreler

23 ve 30 Ocak 2026 | Cuma, 10.30–12.30

Atölye, çocukların yüz ifadelerini taklit ettikleri ve duygularını canlandırdıkları kısa bir oyunla başlıyor. Ardından, resim, heykel, yerleştirme ve video sanatı gibi farklı sanat uygulama biçimlerini kullanan sanatçıların otoportreleri inceleniyor. Çocuklar, müze koleksiyon sergisindeki bazı eserleri yorumluyor ve program, onların tasarladıkları imgelerle otoportreler oluşturmalarıyla tamamlanıyor.

ÖĞLE ATÖLYELERİ

Hazır Nesne ile Heykel

19 ve 26 Ocak 2026 | Pazartesi, 13.30–15.30

Çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımına odaklanan atölyede, heykel sanatının tarihi ve üretim türlerine dair çocuklara bilgi veriliyor. Müze koleksiyonundaki yapıtları yorumlayan çocuklar, atölye kapsamında, kullanım amacını yitirmiş karton rulolardan küçük heykeller oluşturuyor.

Soyut ve Soyutlama

20 ve 27 Ocak 2026 | Salı, 13.30–15.30

Program, çağdaş sanatta soyutlama kavramına odaklanıyor. Sanat tarihinden resim örneklerinin yer aldığı sunumun ardından çocuklar, koleksiyon sergisindeki bazı sanat çalışmalarından ilham alarak insan ve hayvan figürlerinden karton parçalar hazırlıyor. Uygulama aşamasında bu parçaları kolajlayarak soyut kompozisyonlar oluşturuyor.

Modern Figüratif Resimler

21 ve 28 Ocak 2026 | Çarşamba, 13.30–15.30

Atölye, çocukların figür kavramını görsel ve işitsel olarak tanımlamalarına odaklanıyor. Müze koleksiyonundaki yapıtları yorumlayan çocuklar, resimlerdeki imgelerden yola çıkarak siluetler oluşturup figüratif resimlerini tamamlıyor.

Benim Manzaram

22 ve 29 Ocak 2026 | Perşembe, 13.30–15.30

Program, insanın çevresi ve doğa ile kurduğu ilişkiyi sanat çalışmaları aracılığıyla keşfetmeye odaklanıyor. Çocuklar, programa manzara konulu resim örnekleri içeren kısa bir sunumu izleyerek başlıyor. Ardından, "Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisindeki doğa ve manzara çalışmalarını yorumluyor. Atölyede çocuklar, doğayı çağrıştıran renklerle soyut manzara resimleri yaparak programı tamamlıyor.