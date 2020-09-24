Yapılan yeni bir araştırmaya göre, çocukların ne ile beslendiklerinin, sosyal ya da duygusal dünyaları üzerinde de büyük etkileri var. BMC Public Health dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında bilim insanları, 2 ila 9 yaşlarında Avrupalı 7000 çocuk üzerinde incelemelerde bulundular. Araştırmacılar, çocukların beslenme düzenlerini merkeze alarak, özellikle şeker katkısını sınırlandırmak, her gün meyve, sebze ve tam tahıllar tüketmek, haftada 2-3 kez balık yemek gibi beslenme tavsiyelerini dikkate alıp almadıklarına odaklandılar. Ayrıca zihinsel sağlığın 4 temel göstergesini de sorguladılar: özgüven, ebeveyn ilişkileri, duygusal sorunlar ve akran problemleri. Takip deneyleri ise 2 yıl sonra yapıldı.

Bulgular şu yönde oldu: iyi bir beslenme düzeni, yüksek özgüven, daha az akran sorunları da dahil olmak üzere daha iyi bir zihin sağlığı ile ilişkilendirildi. 2 yıl sonra daha yüksek özgüvene sahip çocukların dengeli beslenmeye eğilimli oldukları görüldü.

Ebeveynlerle kurulan sağlıklı ilişkiler günlük sebze ve meyve tüketimi ile, duygusal sorunlarda azalış yağ tüketiminde düşüş ile, akranlar arası problemlerdeki düşüş ise yine sebze ve meyve tüketimi ile ilişkilendirildi.

Peki bu durumun işleyiş prensibi tam olarak ne?

Araştırmacılara göre balık ve tam tahıllar gibi belirli gıdalar, psikoloji üzerinde etkiye sahip. Balıklarda bulunan omega-3 yağlı asitler ve meyve, sebze ve tam tahıllarda bulunan vitamin ve mineraller, zihinsel sağlık üzerine doğrudan pozitif bir etki ile geliyor. Sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek, diş ve uyku sağlığını da – ki bu duygusal dünya ile doğrudan ilişkili – etkiliyor.

Sağlıklı bir beslenme düzeninin stresle ve hayatın getirdiği mücadelelerle baş etme mekanizmalarını da geliştirdiğini söylemek mümkün. Bu araştırma beslenme düzeni ile duygusal sağlık arasında doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyamasa da çocukların yedikleri ile hissettikleri arasında bir bağlantının olduğunu öne sürüyor. Beslenme düzenini zihin sağlığının ‘hafife alınan’ etmeni olarak tanımlıyor.

İşte size 4-8 yaş arası çocuklarınız için uzmanlarca onaylanmış hızlı bir beslenme rehberi

Meyve: Günde 1 porsiyon

Sebze: Günde 1 porsiyon

Tam tahıllar: Tahıl porsiyonlarının en azından yarısı tam tahıllardan olmalı

Balık: Haftada 2 porsiyon

Şeker takviyesi: Günde 25 gramdan (yaklaşık 6 çay kaşığı) fazla olmamalı

Kaynak:https://www.parents.com