Çocuklarda COVID açıklaması: 2-3 haftadır yoğunluk ve pozitiflik oranı arttı

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kapalı ortamlarda geçirilen sürelerin artması nedeniyle uzmanlar, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlara karşı uyardı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Aygün ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Abdullah Sert, çocuklarda COVID ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu belirtti.

Ailelerin ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetlerle çocuklarını hastanelere getirdiğini aktaran uzmanlar, hasta çocukların bir süre evde izole olması gerektiğini söyledi. Hekim önerisi olmadan ilaç ya da gıda takviyesi alınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

REKLAM "ACİL SERVİS BAŞVURULARINDA ARTIŞ VAR" Havaların soğumasıyla birlikte genellikle artış beklediklerini aktaran Doç. Dr. Deniz Aygün, "Sonbahar, kış mevsimine girmemiz, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda özellikle solunum yolu virüslerinde beklediğimiz ölçüde acil servis başvurularında bir artış var. Belirtiler ateş, öksürük, halsizlik, kırgınlık bazen gözlerde akıntı, burun akıntısı şeklinde ama virüsler solunum yolu virüsü olsa da sistemik tutulumla ishal şeklinde bulgularla da gelebiliyorlar. COVID olgularını görmekteyiz ama sadece COVID değil, bu mevsimde beklediğimiz bazı solunum yolu virüslerimiz var; rinovirüs, influenza yani grip. Pandemi kadar çok yoğun bir COVID-19 vakamız yok ama son zamanlarda saydığım mevcut şikayetlerle gelen hastalarda COVID pozitifliğinde artış gözlemlemekteyiz. COVID-19 dışında influenza yani grip virüsünde de bir artış, sezonun gelmesiyle beklemekteyiz. İnfluenza aşımız var, bunun olunması genel solunum yolu tedbirlerinin alınmasıyla vakaların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle önerdiğimiz bir gıda takviyesi yok, çocuğun dengeli, sağlıklı beslenmesi, normal beslenme piramidinde olması gereken gıdaları alması, mevsiminde uygun beslenmesi uygun olacaktır. Ailelere öncelikle bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve çocuk hekim olarak önerim; ulusal aşı takvimimize uymaları. Hasta çocuklar okula gönderilmemeli veya hasta kişilerden, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı" dedi.

"2-3 HAFTADIR COVID YOĞUNLUĞUNUN, POZİTİFLİK ORANININ ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ" Kalabalık ortamlarda bir arada olmanın vakalar üzerinde etkili olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Sert, “Okulların başlamasıyla beraber çocuklar artık kalabalık ortamlarda beraber bulundukları için her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonların sıklığında bir artış görüyoruz. COVID-19 yakın zamanda bir pandemiye sebebiyet vermesi nedeniyle daha fazla korkulan bir virüs haline geldi. Ancak o da pandeminin etkisini yitirmesiyle beraber diğer virüsler gibi gribal enfeksiyon yapan bir hale dönüşmüş durumda. Her şeyin başlangıcı bir ateş yüksekliği esasında, ateş yüksekliği genelde bizde bir enfeksiyonun başlangıcını gösterir. Bu bir viral enfeksiyon ya da bakterilere bağlı bir enfeksiyon olabilir. Ailelere ısrarlı, düşmeyen, çocuğun genel durumunu bozan bir ateş yüksekliğinde mutlaka bir çocuk hekimine başvurmalarını öneririz. Bulaşıcılık açısından, kabalık ortamlarda ve okullarda sürekli bir arada olunduğu için çocuklarda bulaşıcılığın arttığını söyleyebiliriz. Bu tür durumlarda bir çocuğun ateşi varsa ateşi geçene kadar ya da bir hekim muayenesi olana kadar okula gönderilmemesi, bulaşıcılığın azaltılması yönünde son derece önem arz etmekte. Son 2-3 haftadır çocuklarda COVID yoğunluğunun, pozitiflik oranının arttığını zaten görüyoruz” dedi.