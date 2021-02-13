Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not: Biz Aslan itfaiyeciler ama biz büyüyünce... - Haberler

Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not 0:00 / 0:00

İHA

Akşam saatlerinde Saluca köyündeki bir evin bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine köye ulaşarak yangını söndüren Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri daha sonra dönüşe geçti.

O sırada Merve, Melike ve Melek Akbukut, durdurdukları itfaiye ekibine içinde bir not yazan kağıt verdiler. Okudukları ifadelerle duygulanan itfaiyeciler köye tekrar dönüp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Evlerine ve keçilerinin bulunduğu ağıla sıçramasından korktukları yangını söndüren itfaiyecilere teşekkür eden çocukların “Aslan itfaiyeciler. Bizi yangından kurtardınız. Sizi çok seviyoruz” sözleriyle başlayan notlarının devamında “Ama biz büyüyünce polis olacağız” ifadeleri tebessüm ettirdi.