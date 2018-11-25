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"Çocuklarım için yaptım" deyince kuyumcu affetti!

İstanbul Esenyurt'ta bir kuyumcu dükkanına giren kadın, bakmak için aldığı bilezikle birlikte birden kaçmaya başladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlığı yapan kadın 'çocuklarım için yaptım' deyince kuyumcu suç duyurusunda bulunmadı

25.11.2018 - 11:31 | Güncelleme: DHA

İstanbul Esenyurt Merkez Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Kuyumcu dükkanına gelen bir kadın, kuyumcu Kamil Albalıkçı'dan bakmak için bir bilezik aldı. Kadın bileziği alır almaz dükkandan çıkıp kaçmaya başladı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, dükkanda bulunan başka bir kadın müşteri ve Albalıkçı, hırsızı kovalamak için dükkandan çıktı. Albalıkçı yaklaşık 100 metre sonra hırsızı yakaladı. Kadın Çocuklarım için yaptım deyince, Albalıkçı kadını bıraktı ve suç duyurusunda bulunmadı.

"ÇOCUKLARIM İÇİN YAPTIM" DEYİNCE...

DHA'da yer alan habere göre kuyumcu Kamil Albalıkçı olayı şöyle anlattı: "Bileziği tarttım, fiyatını söyledim. Bileziği müşterinin eline verdim. Eline aldıktan sonra parasını istedim. Kusura bakma diyerek kaçmaya başladı. Dükkandaki diğer müşterim peşine koştu. Ben de o esnada dükkanı bırakıp peşine koşunca, dışarıdaki esnaf arkadaşlara 'dükkana bakın ben gelene kadar' dedim. Dükkanın 100 metre ilerisinde bayanı yakaladım. Bilezik avucundaydı. Bileziğimi aldıktan sonra 'Çocuklarım için yaptım' deyince ben de çok fazla üstüne düşmeyip, bayanı bırakıp dükkanıma döndüm. Şikâyetçi olmadım."

 

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