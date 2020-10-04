Çocukların çiğ köfte keyfi korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaÇocukların çiğ köfte keyfi korkuttu
ABONE OL

Çocukların korkutan çiğ köfte keyfi

Gastronomi kenti Gaziantep'te bir grup çocuğun çiğ keyfi için seçtiği yer korkuttu. Çocuklar, araçların hızla geçtiği yol ortasındaki refüje bez serip çiğ köfte yoğurdukları tehlikeli anlar bir vatandaş tarafından kameraya alındı

Çocukların çiğ köfte keyfi korkuttu
İHA

Gastronomi kenti Gaziantep'te bir grup çocuk, tehlikeli olmasına rağmen yol ortasındaki refüje serdikleri bezin üzerinde çiğ köfte yoğurdu.

İHA'nın haberine göre, Gaziantep'in Hacıbaba Mahallesi Sudeposu önünden geçen yol üzerindeki refüje bez seren çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen çiğ köfte yoğurdu. Çocuklar, yanlarında getirdiği içecek, domates, salata ve lavaş ekmek ile birlikte hazırladıkları çiğ köfteyi, hızla geçen araçlar arasında hazırladıktan sonra yedi. Çocukların refüjde çiğ köfte yoğurduğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KORKUNÇ! Son dakika haberi! Adana'da boşandığı eşini öldürdü! 'Günaydın aşkım' diye mesaj attı - Haberler
GÜNDEMAdana'da boşandığı eşini öldürdü! 'Günaydın aşkım' ...
Son dakika! Tekirdağ ve Balıkesir'e 'yıkıcı deprem' uyarısı - Haberler
GÜNDEM2 il için 'yıkıcı deprem' uyarısı!
1 dakikada 100 bin liralık soygun
GÜNDEM1 dakikada 100 bin liralık soygun
DEHŞET! Son dakika! Karaköy'de yaşandı! 5 lirayı beğenmeyince kalasla saldırdı! - Haberler
GÜNDEM5 lirayı beğenmeyince kalasla saldırdı!
Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için uyarı - Hava durumu
GÜNDEMDoğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için uyarı
Pandemi sosyal yardımı başvurusu için TIKLA! E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Son dakika haberi... 620 yıllık tarihe hırsız darbesi!
GÜNDEM620 yıllık tarihe hırsız darbesi!
Palamut bolluğu fiyatları düşürdü, tüketicinin yüzü güldü
GÜNDEMPalamut bolluğu yüzleri güldürdü
İlk kez görüldü, balıkçıları bile şaşırttı
GÜNDEMİlk kez görüldü, balıkçıları bile şaşırttı
Son dakika haberi! 6 ay sonra ziyaretler yeniden başladı
GÜNDEM6 ay sonra ziyaretler yeniden başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X