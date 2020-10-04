Çocukların çiğ köfte keyfi korkuttu

İHA

Gastronomi kenti Gaziantep'te bir grup çocuk, tehlikeli olmasına rağmen yol ortasındaki refüje serdikleri bezin üzerinde çiğ köfte yoğurdu.

İHA'nın haberine göre, Gaziantep'in Hacıbaba Mahallesi Sudeposu önünden geçen yol üzerindeki refüje bez seren çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen çiğ köfte yoğurdu. Çocuklar, yanlarında getirdiği içecek, domates, salata ve lavaş ekmek ile birlikte hazırladıkları çiğ köfteyi, hızla geçen araçlar arasında hazırladıktan sonra yedi. Çocukların refüjde çiğ köfte yoğurduğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.