- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Eryaman'da faaliyet gösterilen anaokulunda, iddiaya göre, 3 yaş altı ruhsat olmadığı halde bu yaş grubundaki çocukların da bakımı üstlenildi. Okul sahibi Ü.E. adlı kadın, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetimi öncesi, 3 yaş altındaki çocukları okuldan kaçırırken, onlara ait evrakı da sakladı. Her denetim öncesi yaşanan bu olaya tepki gösteren öğretmen, çocuklar kaçırılırken, fotoğraf çektiğinin fark edilmesi üzerine işten çıkarıldı. Bunun üzerine öğretmen de durumu velilere bildirdi.
VELİLER BASKIN YAPTI
Veliler, dün müfettişlerin denetim yapacağı okulun önünde saklanıp, beklemeye başladı. 3 yaş altı 7- 8 çocuk, iddiaya göre, yangın merdiveninden çıkarılıp, otomobile bindirilirken, veliler de baskın yaptı. Aracın arka koltuğundaki çocukların fotoğrafını çeken veliler, okula girip, Ü.E.'ye tepki gösterdi. Çocuğunun nerede olduğunu soran veli ile Ü.E. arasında tartışma ve arbede çıktı. Bir veli de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Veliler, daha sonra polise haber verdi. Polis ekipleri, okula gelerek, inceleme yaptı. Emniyete giden veliler, okul sahibi hakkında şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
'TAKİP ETTİK'
Velilerden Tuğçe Emekçi, haber aldıktan sonra diğer velilerle çocuk kaçırma olayını görmek ve ispatlamak için gizlice buluştuklarını belirterek, "Velilerden birkaçıyla sabah takip ettik, izledik, çocukların kaçırılma anlarını tek tek gördük. Servis araçlarını takip ettik. Sonra tekrar kreşin oraya saklanıp, izlediğimizde çocukları tekrar bu kez yangın merdiveninden kaçırdıklarını gördük ve artık velilerle duramadık, direkt 'Ne yapıyorsunuz siz?' diye olaya müdahale ettik. Daha sonra zaten kreşin içerisine girdik. Girdiğimizde 4 çocuk yoktu. Veliler çıldırdı resmen. Veliler 'Çocuğum nerede?' dediğinde 'Gezintiye çıktı' muhabbeti geçti. Akabinde zaten polisleri aradık" diye konuştu.
'BURANIN KAPATILMASINI İSTİYORUM'
Çocukların denetim günlerinde bütün günü dışarıda geçirdiklerini kaydeden Emekçi, "Eğer bugün biz müdahale etmeseydik o çocuklar, akşam veliler gelene kadar aç, susuz, uykusuz olacaktı. Veliler çocuklarını kreşte sanıyordu, o şekilde duracaktı ki dün öyle olmuş. Para cezasıyla da kalmasın, buranın kapatılmasını istiyorum" dedi.
BAKANLIKTAN İNCELEME
Öte yandan okul yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.