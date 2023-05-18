Çocukların gözünden ilk Meclis'in açılış öyküsü

Habertürk Ankara

Uzun yıllar Meclis muhabirliği yapan Gazeteci-Yazar Sefa Salantur, yeni kitabı “İlk Meclis’e Yolculuk” ile 23 Nisan 1920 tarihinde yaşananları çocuklar için ve çocukların gözüyle anlatıyor.

Hasan Uğur Günaydın'ın haberine göre Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaşamı, o dönemde yaşanan zorluklar ve bir ulusun yeniden dirilişi kitabın ana temasını oluşturuyor. Çocuklar, Atatürk tarafından kendilerine bayram olarak hediye edilen 23 Nisan’ı daha yakından tanıyor.

Kitapta iki ilkokul öğrencisi Burcu ve Umut’un macerası ele alınıyor. Türkiye genelindeki bir bilgi yarışmasını kazanan Burcu ve Umut’un ödülü, zaman makinesiyle 23 Nisan 1920’ye yolculuk yapmak. İki arkadaş 1920’de daha henüz küçük bir kasaba olan Ankara’ya gidip Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışına katılma fırsatı yakalıyor. Büyük Atatürk ile buluşma fırsatı yakalıyor, Kurtuluş Savaşı’nda omuz veren değerli kahramanlarımızla tanışıyor.

Kitap, sade ve akıcı dili ile çocukların Türkiye’nin yakın tarihini eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Çizer Zeynep Ertunç’un resimleri ile süslenen kitap görsel olarak da zengin bir macera sunuyor. 9 yaş ve üzeri için kaleme alınan 84 sayfalık kitaptan bir bölüm şu şekilde; “Burcu ve Umut, ders kitaplarında gördükleri ve defalarca ziyaret ettikleri Meclis binasına hayran hayran baktı. 'Ne kadar eski görünüyor. Çatısı da rengârenk' dedi Burcu. Necati Bey anlatmaya başladı: 'Bu bina 1915 yılında Osmanlı Hükümeti tarafından yaptırılmaya başlandı ancak tüm çabalara rağmen malzeme sıkıntısı ve savaş nedeniyle tamamlanamamıştı. Binanın mimarı Hasip Bey, askerlik görevini yaparken şehit olmuştu. İnşaatın tamamlandığını göremedi. 1919’da Ankara kısa bir süre Fransızların işgaline uğradı. O sırada Fransızlar buraya yerleşti ancak Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelmesi üzerine binayı terk ettiler. Mustafa Kemal bu binayı Meclis olarak açmak isteyince, inşaatın tamamlanması için beni görevlendirdi. Tüm şehir halkının yardımıyla eksikleri tamamladık. Milletvekili sıraları okullardan, masa ve sandalyeler resmî dairelerden, gaz lambaları kahvehanelerden getirildi. Pencerelerine cam takıldı. Isınmak için sobalar kuruldu. Çatı malzemeleri esnaf ve vatandaşlardan temin edildi. Sıvası yapıldı.”