Çocukların trafikte canlarını hiçe sayarak trafikteki tehlikeli yolculukları kamerada

Esenyurt’ta hareket halindeki halk otobüsüne tutunan 2 çocuk hayatını tehlikeye attı. Bir başka olayda ise, kamyonun arkasına tutunan iki çocuk tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikteki tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA'daki habere göre olaylar; İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İki patenli çocuk Esenyurt-Taksim seferini yapan İETT otobüsünün arkasına tutunarak uzun süre ilerleyerek tehlikeye davetiye çıkardı.

KAMYONUN ARKASINA TIRMANDI

Diğer olayda ise iki çocuk hareket halindeki bir kamyona tırmanarak bir süre yolculuk yaptı.

SÜRÜCÜ UYARIDA BULUNDU

Bu sırada görüntüyü çeken sürücü ise çocukların durumunu fark ederek uyarıda bulundu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.