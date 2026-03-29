Çocukların trafikte canlarını hiçe sayarak trafikteki tehlikeli yolculukları kamerada
İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen iki ayrı olayda çocuklar trafikte tehlikeli yolculuklar yaptı. Patenli iki çocuk, hareket halindeki İETT otobüsüne tutunarak ilerlerken, başka bir olayda ise iki çocuk kamyonun arkasına tırmanarak yolculuk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki sürücüler çocukları uyardı
Giriş: 29.03.2026 - 09:31
Esenyurt’ta hareket halindeki halk otobüsüne tutunan 2 çocuk hayatını tehlikeye attı. Bir başka olayda ise, kamyonun arkasına tutunan iki çocuk tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikteki tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA'daki habere göre olaylar; İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İki patenli çocuk Esenyurt-Taksim seferini yapan İETT otobüsünün arkasına tutunarak uzun süre ilerleyerek tehlikeye davetiye çıkardı.
KAMYONUN ARKASINA TIRMANDI
Diğer olayda ise iki çocuk hareket halindeki bir kamyona tırmanarak bir süre yolculuk yaptı.
SÜRÜCÜ UYARIDA BULUNDU
Bu sırada görüntüyü çeken sürücü ise çocukların durumunu fark ederek uyarıda bulundu.
O ANLAR KAMERADA
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
