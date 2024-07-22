Çocuklarını alınca 'korsan taksici' diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı! Muğla Bodrum'da bir kişi, iddiaya göre çocuklarını aracıyla aldığı yerde korsan taksici diye bir taksici tarafından darp edildi. Saldırıya uğrayan A.Ş. adlı kişi ise bu kez arkadaşlarını toplayıp kendisine saldıran taksicinin durağını bastı. Dehşet anları kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:25 facebook

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