Çocuklarla birlikteyken vuruldu

Mersin'de 2 torununu motosikletle götüren dede, motosikletli bir şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Salih Şahin, torunlarıyla motosiklette giderken bir başka motosikletli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İKİ ÇOCUK KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Kafasından tabanca ile vurulan Şahin motosikletle devrilirken, küçük yaştaki torunları o anlarda şok yaşadı. Motosikletli şüpheli kaçarken, çocuklar ise bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.