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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuklarla birlikteyken vuruldu | Son dakika haberleri

        Çocuklarla birlikteyken vuruldu

        Mersin'de motosikletle iki torunuyla birlikte seyahat eden 56 yaşındaki Salih Şahin silahlı saldırıya uğradı. Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 23:52 Güncelleme: 24.06.2024 - 23:52
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        Çocuklarla birlikteyken vuruldu
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        Mersin'de 2 torununu motosikletle götüren dede, motosikletli bir şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Salih Şahin, torunlarıyla motosiklette giderken bir başka motosikletli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        İKİ ÇOCUK KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

        Kafasından tabanca ile vurulan Şahin motosikletle devrilirken, küçük yaştaki torunları o anlarda şok yaşadı. Motosikletli şüpheli kaçarken, çocuklar ise bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        MOTOSİKLET DEVRİLDİ, ÇOCUKLAR KAÇIŞTI

        Görüntülerde, motosikletli saldırganın tabanca ile Şahin'e ateş ederek vurması ile motosikletin devrilmesi yer aldı.

        Görüntülerin devamın da yaralı şahsın torunlarının olayın şoku ile yan tarafta bir eve kaçmaları da yansıdı. Öte yandan şüphelinin belirlenerek yakalanması için polisin başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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