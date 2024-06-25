Çocuklarla sürdürülebilir gelecek

Didim Delice Yarımadası’ndaki Anda Barut Collection, çocuklara yönelik etkinlikleriyle sürdürülebilir bir geleceği yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.

Anda Barut Collection’ın Barry Star Çocuk Kulübü, National Geographic Türkiye iş birliğiyle

'Tohum ve Kompost Atölyeleri' etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği bu etkinlikler, permakültür tasarımcısı Elif Çatıkkaş’ın anlatımıyla gerçekleştirildi.

Çocuklar, etkinliklerde eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarırken, organik atıkların nasıl

değerlendirileceğini de keşfetti. Etkinlik boyunca, çocuklara sürdürülebilirliğin önemi ve doğayla uyumlu yaşama dair bilgiler aktarıldı. Minik katılımcılar, solucanların yaşamlarını ve doğa için ne kadar önemli olduklarını öğrendiler. Ayrıca, kendi tohumlarını ekip, evlerinde bu tohumları nasıl