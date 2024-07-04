Çocuklarla tatil keyfi
Burak Özçivit, Bodrum Göltürkbükü'nde bir arkadaşının evinde günün tamamını çocuklarına ayırdı
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile tatil sezonunu açtı.
Göltürkbükü’nde bir arkadaşının evine giden oyuncu, günün tamamını çocuklarına ayırdı.
Karan ile futbol oynayan Burak Özçivit, Kerem ile de yakından ilgilendi. Bir ara futbol topu sekerek yeşillik alana düşünce tişörtünü giyip Karan’ı kucağına alan Özçivit, duvardan atlayıp Karan’ın topunu aldı.