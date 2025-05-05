Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu aileleri desteklemeye yönelik yeni bir teşvik programı için hazırlıklarını sürdürüyor. “Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla hayata geçirilmesi planlanan bu uygulamayla, üç ve üzeri çocuğa sahip ailelerin yerli otomobil sahibi olma sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Programın kapsamı, şartları ve başvuru adımlarına dair detayların önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, çok çocuklu ailelere yönelik yerli otomobil desteğinde son gelişmeler neler?