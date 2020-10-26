Her hafta kendi yazdıkları skeçleri oynayan bir grup genci ekrana getiren Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 dün akşam 59. bölümüyle ekrandaydı. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan ÇGHB 2 bu hafta Yıldız Tilbe'yi konuk etti. ÇGHB 2 59. bölümde neler oldu? ÇGHB 2 60. bölüm yayınlandı mı?

ÇGHB 59. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile ekrana geldi. Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin bu haftaki konuğu Yıldız Tilbe...

Tilbe, programda yer alan Tarkan skecinde Melanie Trump olarak sahneye çıktı. Çekimler esnasında eğlenceli anlara sahne olan bu görüntüler izleyicilere de keyifli dakikalar yaşattı. Ayrıca Yıldız Tilbe, şarkıları ile de programa renk kattı.

Haftanın skeçleri:

Rockçılar ve arabeskçilerin kıyasıya rekabeti, istemeden istenen kızın istenememe töreni, pamuk prenses ve yedi cüceler masalının alt yapı yorumu, “Açın Kapıyı” skecinde lohusal hareketler, Tarkan’ı düştüğü tuzaktan kurtaran Yıldız Tilbe, annesiyle duygu yüklü anlar yaşayan gencin sıcacık hikayesi ve çok daha fazlası Çok Güzel Hareketler 2 59. bölümde ekrandaydı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler 2 60. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.