        Çok sayıda aracın sileceklerini kırdı!

        Adana'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, çok sayıda aracın sileceklerini kırdı. Araçları zarar gören kişiler polise şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:53 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:53
        Çok sayıda aracın sileceklerini kırdı!
        Adana'da alkollü olduğu iddia edilen kadın, sokakta park halindeki araçların sileceklerini kırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80047 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, sokakta park halindeki çok sayıda aracın sileceklerini kırdı.

        TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

        Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden araçlara zarar veren kadın, cep telefonuyla görüntülendi. Kadın daha sonra yürüyerek gözden kayboldu. Araçları zarar gören kişiler, polise şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

