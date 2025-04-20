Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

REKLAM

İstanbul Kısmen Güneşli 18° Ankara Kısmen Güneşli 21° İzmir Güneşli 24° Antalya Güneşli 22° Trabzon Yağmurlu 14° Bursa Güneşli 18° Adana Parçalı bulutlu 27° Diyarbakır Parçalı bulutlu 27° Gaziantep Parçalı bulutlu 25° Ağrı Yağmurlu 18°

KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Rüzgarın da, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda da toz taşınımı görülmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.