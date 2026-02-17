Canlı
        Coldplay konserinde yasak aşk skandalının ardından Kristin Cabot normal hayatına döndü

        Konserde yasak aşk skandalının ardından Kristin Cabot normal hayatına döndü

        Geçen yaz Coldplay konserinde, aynı şirkette çalışan CEO Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı seyirci kamerasıyla ortaya çıkmıştı. Skandal sonrası Cabot, tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:23
        Skandal sonrası normal hayatına döndü
        Geçen yaz ABD'nin Boston kentindeki Coldplay konserinde, aynı şirkette çalışan CEO Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı seyirci kamerasıyla ortaya çıkmıştı.

        Dünyanın gündemini günlerce meşgul eden bu yasak aşk ifşasının taraflarından biri olan Kristin Cabot, normal hayatına dönmüş görünüyor.

        Skandal olay sonrası eşinden boşanan Cabot, Miami sahilinde okyanusun ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

        Cabot, geçtiğimiz temmuz ayında Coldplay konserinde, dev ekranda evli patronuyla öpüşürken yakalandıktan sonra işini kaybetmişti. Skandalın ardından şirket, Andy Byron'un da istifa ettiğini duyurmuştu.

        Konser esnasında seyircileri gösteren kameraya yakalandıklarını fark edince saklanmaya çalışırken sergiledikleri garip tavırla manşetlere çıkan ikili, o dönemde başkalarıyla evliydi. Andy Byron'ın eşi Megan Kerrigan Byron'ın, skandal ifşanın ardından sosyal medya hesaplarından 'Byron' soyadını kaldırması dikkat çekmişti. Kristin Cabot, 2023'ten bu yana evli olduğu Andrew Cabot'a yasak aşk skandalının patlak vermesinden bir aydan kısa bir süre sonra, 13 Ağustos'ta boşanma davası açmıştı.

        Konserde ifşa olan yasak aşkın Cabot çiftinin evliliğinde bardağı taşıran son damla olduğu öne sürülmüştü.

        Cabot, olayın patlak vermesinin ardından aralık ayında New York Times'a konuşarak, “Kötü bir karar verdim. Birkaç kadeh içki içtim, patronumla dans ettim ve uygunsuz davrandım. Bu önemsiz bir şey değil” ifadesini kullanmıştı.

        “Sorumluluğu üstlendim ve bunun için kariyerimden vazgeçtim" diyen Cabot, "Ödemeyi seçtiğim bedel buydu. Çocuklarımın, hata yapabileceğimi ve gerçekten berbat şeyler yapabileceğimi bilmelerini istiyorum. Ama bunun için öldürülme tehdidi altında olmama gerek yok” şeklinde konuşmuştu.

