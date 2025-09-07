Habertürk
        Coldplay konserindeki aldatma skandalı boşanma getirdi - magazin haberleri

        Coldplay konserindeki aldatma skandalı boşanma getirdi

        Temmuz ayında Boston'daki Coldplay konserinde, aynı şirkette çalışan CEO Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı seyirci kamerasıyla ortaya çıkmıştı. Skandal sonrası Kristin Cabot'un eşine boşanma davası açtığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 13:23 Güncelleme: 07.09.2025 - 13:23
        Aldatma skandalı boşanma getirdi
        Coldplay konserinde, insan kaynakları müdürü olarak çalıştığı şirketin CEO'su Andy Byron ile sarmaş dolaş şekilde seyirci kamerasına yakalanan Kristin Cabot'un, eşine boşanma davası açtığı öğrenildi. Dava, Coldplay konserinde yaşadıkları yasak aşkın ifşa olması ve sosyal medyada yayılmasının ardından büyük bir skandalın patlak vermesinin ardından geldi.

        Temmuz ayında, grubun ABD'deki 'Music of the Spheres' turnesi kapsamında verdiği bir konserde iki kişi yakınlaşırken görülmüştü. Daha sonra, başkalarıyla evli olduları bildirilen Kristin Cabot ve Andy Byron çiftinin aynı şirkette çalıştığı ortaya çıktı.

        Andy Byron, o dönemde teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su olarak görev yapıyordu. Skandalın ardından şirket, Byron'un istifa ettiğini duyurdu. Bir süre sonra insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un da istifa ettiği bildirildi.

        Andy Byron
        Andy Byron

        Kristin Cabot, 2023'ten bu yana evli olduğu Andrew Cabot'a yasak aşk skandalının patlak vermesinden bir aydan kısa bir süre sonra, 13 Ağustos'ta New Hampshire'daki bir mahkemeye dilekçe vererek boşanma davası açtı.

        Konserde ifşa olan yasak aşkın Cabot çiftinin evliliğinde bardağı taşıran son damla olduğu öne sürüldü. Mirror Gazetesi'ne konuşan bir kaynak, çiftin birkaç aydır evlilik sorunları yaşadıklarını ve ayrılmayı düşündüklerini söyledi.

        Kristin Cabot
        Kristin Cabot

        NE OLMUŞTU?

        Temmuz ayında ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde 'kiss cam' adlı canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti yakalayınca, grubun solisti Chris Martin, “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yaptı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapıldı; erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıktı, kadın ise arkasını döndü.

        Chris Martin ise sahneden olayı esprili bir dille yorumlarken, “Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar” dedi. Martin'in sunduğu seçeneklerden ilki doğru çıktı.

        Chris Martin
        Chris Martin

        Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu bilgisi de sosyal medyada yayıldı.

        Andy Byron'ın eşi Megan Kerrigan Byron'ın, skandal ifşanın ardından sosyal medya hesaplarından 'Byron' soyadını kaldırması dikkat çekti.

