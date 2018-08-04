Colorado Rapids - Los Angeles Galaxy maçı istatistikleri

Colorado Rapids ve Los Angeles Galaxy, 05 Ağustos 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 04:00. 17 puanlı Colorado Rapids 22. sırada bulunuyor, Los Angeles Galaxy 35 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Colorado Rapids, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Los Angeles Galaxy, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Colorado Rapids galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.20, Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 2.20. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Colorado Rapids son haftadaki Seattle Sounders müsabasında 3-0 yenildi.

Los Angeles Galaxy, FC Dallas karşılaşmaında 5-1 yenildi.

Colorado Rapids, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Colorado Rapids, kendi sahasında 18 gol attı, 17 gol yedi.

Los Angeles Galaxy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Los Angeles Galaxy, 19 gol atarken 17 gol yedi.

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