Şoförler imza kuyruğuna girerdi

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İstanbul sanat hayatına yeni bir soluk getirdi.

Hayatının aşkı adına kurduğu Sadri Alışık Tiyatrosu, Beyoğlu'nda icra edilen kültür sanat etkinlikleri arasında önemli bir konuma sahip oldu.

O tiyatronun ilk oyunu, senaryosunu Selim İleri'nin yazdığı, 'Allahaısmarladık Cumhuriyet'ti.

O tiyatro, 24 yılda 24 oyun sahneleyerek ışıltılı bir başarıya imza attı.

8 Ağustos 1936'da İzmir’in Karşıyaka semtinde doğdu.

Babası; Sivas kadısının oğlu avukat Bedri İlhan.

Annesi; Menemenli varlıklı bir ailenin kızı Perihan Hanım.

Yönetmen Şakir Sırmalı, uzun siyah saçlı, iri gözlü, incecik bir kadının tanımlandığı bölümden birkaç satır okuduktan sonra gözlerini kaldırıp "İşte bu sensin" dedi..

Romanın adı; 'Kamelyalı Kadın'..

Karakterin adı; Marguerite Gautier'...

Çolpan İlhan...

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü tamamladıktan sonra İstanbul Belediyesi Konservatuarı'na devam ettiği sırada ilk kez Erol Keskin ve Pekcan Koşar ile birlikte 1956'da kurdukları amatör tiyatro olan Akademi Tiyatro'da sahneye çıkan Çolpan İlhan, Jean Anouilh'un 'Modern Antigone'da rol aldı.

Oyunu seyreden yönetmen Şakir Sırmalı, Çolpan İlhan'a aynı adla sinemaya uyarladığı 'Kamelyalı Kadın'da Çolpan İlhan'a başrolü verdi.

Çolpan İlhan'ın 1957'de başlayan profesyonel kariyerinde sinema; tiyatroyu, tiyatro da sinemayı besledi. Türk sinemasının altın çağını yaşadığı 1960'lı yıllarda Çolpan İlhan, canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'da farkındalık oluşturdu.

1957'de Küçük Sahne Tiyatrosu'nda 'Sevgili Gölge' ve 'Çayhane'de rol alan Çolpan İlhan Lütfi Ö. Akad'ın 'Ak Altın', Atıf Yılmaz'ın Aka Gündüz'ün aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı 'Bir Şoförün Gizli Defteri' ile sinemadaki çıkışını sürdürdü.

Bu film, Çolpan İlhan'ı yıldızlık mertebesine yükseltti. Öyle ki şoförler gördükleri yerde İlhan'a ehliyetlerini imzalatırlardı.

1958'de Küçük Sahne'den ayrılarak Kenter Tiyatrosu'na giren Çolpan İlhan, .'Baharın Sesi', 'Nalınlar' ve 'Aptal Kız'da seyircileri, 'Asi Evlat', 'Hayatım Sana Feda', 'Şeytan Mayası', 'Yaşamak Hakkımdır' ve 'Zümrüt'te izleyicileri kendine hayran bırakmaya devam etti.

Çolpan İlhan, Metin Erksan ve Fikret Hakan ile nişanlılık dönemi geçirse de 'Yalnızlar Rıhtımı' hayatının akışını değiştirdi.

Çolpan İlhan ağabeyi ünlü şair ve senarist Attila İlhan'ın senaryosunu yazdığı, Lütfi Ö. Akad'ın yönettiği 'Yalnızlar Rıhtımı'nda başrolü paylaştığı, hayatının aşkı olacak olan Sadri Alışık ile 29 Ağustos 1959 'da evlendi.

Çolpan İlhan, oğlu Kerem Alışık ile birlikte Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'ni de düzenlemeye başladı. İlhan, bunun yanı sıra Sadri Alışık Kültür Merkezi'ni de kurdu.

Döneminin etkin tiyatro topluluklarında sahneye çıkan, Türk sinemasına damgasını vuran yönetmenlerin filmlerinde rol alan Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te 77 yaşındayken hayatını kaybetti.