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HaberlerSağlık

Çölyak hastalığına dikkati çekmek için "glütensiz aşure" yaptılar

AA

Kütahya'da bir lisenin öğrencileri tarafından glütensiz gıdalarla pişirilen aşure, okul bahçesinde çölyak hastalarına ikram edildi

Çölyak

Kütahya'da bir okulun öğrencileri, çölyak hastalığına dikkati çekmek için glütensiz aşure hazırladı.

AA'nın haberine göre; Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, okul idaresi ve danışman öğretmenlerinin destekleriyle glüten içermeyen gıdalarla aşure pişirdi.

Öğrenciler, hazırladıkları aşureyi okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan çölyak hastalarına ikram etti. Etkinliğe, Kütahya Çölyak ve PKU Derneği Başkan Yardımcısı Yusuf Sevil de katıldı.

Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, arpa ve yulaf gibi tahılların içindeki glütene hassasiyetleri nedeniyle her lezzeti gönüllerince yiyemeyen hastaların durumuna dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Akkoç, "Biz bu konuda öğrencilerimizle farkındalık yaratabilmek için glütensiz aşure günü düzenledik. Bunu da proje kapsamında yaptık. Çölyaklıların yaşam kalitesi ve sosyal katılımlarını biraz daha artırabilmek için öğrencilerimiz vasıtasıyla toplumda farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Öğrencilerden Safiye Çelik de böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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