Son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve adı bir süredir Inter ile anılan Antonio Conte, adım adım Milano ekibine gidiyor.

Futbolculuk döneminde 13 sezon Juventus forması giyen ve Torino ekibinin efsane isimleri arasında yer alan Conte, siyah-beyazlıların ezeli rakibi Inter'e imza atmak üzere.

İtalyan deviyle nikah kıymaya hazırlanan 49 yaşındaki deneyimli teknik adamın kazanacağı ücret de şekillenmeye başladı.

Goal'ün haberine göre, son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve geride kalan sezonda herhangi bir takımı çalıştırmayan Conte, Inter'den yıllık 10 milyon Euro kazanacak. Conte, son görev yaptığı Chelsea'de yıllık 7 milyon Euro civarında gelir elde ediyordu.

Öte yandan Allegri ile yolların ayrılmasının ardından Juventus'a geri dönebileceği iddiaları da konuşulan Conte için Torino ekibinin olumlu yaklaşmadığı ve deneyimli teknik adamın Inter'e gitmesi için herhangi bir pürüz olmadığı konuşuluyor.

2011-14 yılları arasında çalıştırdığı Juventus'ta 3 Serie A şampiyonluğu ve 2 İtalya Kupası kazanan Conte, Chelsea'de görev yaptığı iki sezonda da Londra ekibine 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 FA Cup zaferi getirdi. Conte kariyeri boyunca İtalya Milli Takımı, Siena, Atalanta, Bari ve Arezzo kulüplerini de çalıştırdı.